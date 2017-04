De Ziua Pamantului, poti vedea gratis mamutii radioactivi

Ziua Pamantului, care se serbeaza pe 22 aprilie, cu aceasta ocazie, in toata lumea sunt organizate diverse manifestari dedicate.

Spre exemplu, NASA a lansat un site pe care oamenii pot „adopta” parti ale planetei. Agentia spatiala a impartit Terra in 64.000 de zone care pot fi adoptate, iar utilizatorilor care isi introduc numele pe site le este alocata una la intamplare. Tot pentru a marca Ziua Pamantului, NASA va face pe 26 aprilie, in parteneriat cu Amazon, primul livestream video la calitate 4K din spatiu, in care va arata cat de frumoasa este planeta noastra, dar si problemele pe care le are. Si la noi exista manifestari inchinate Zilei Pamantului. Spre exemplu, in acea zi, sunteti invitati la Muzeul de Geologie al Romaniei, la doi pasi de Palatul Victoria, unde intrarea este libera. Eu zic ca merita vizitat pentru ca sunt multe de vazut si de invatat in acest muzeu. Ca idee, puteti intreba unde se afla mamutii radioactivi ai lui Tolontan, aia care puneau in pericol atat manifestantii din Piata Victoriei, cat si Guvernul insusi. Daca nu-i gasiti, insistati, intrebati personalul, mai ales pe cei care pare sa le fi cazut recent dintii si parul, caci ei sigur au sters oasele batranilor mamuti. Si daca tot sunteti acolo, ii puteti si boteza: unul sa fie Strontiu si celalalt Radiu, ce ziceti?