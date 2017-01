De spaima lui Erdogan, turcii cumpara locuinte in Romania!

Din ce in ce mai multi oameni de afaceri turci, dar si cetateni cu dare de mana sunt interesati sa achizitioneze proprietati imobiliare, in special in zonele rezidentiale din Capitala.

In Turcia consecintele tentativei de lovitura de stat, din vara anului trecut, valul de atentate teroriste, revendicate, mai ales, de ISIS, dar si atacurile militiilor Kurde, au afectat puternic mediile de afaceri, in special pietele imobiliare si turismul.

Masurile represive ale presedintelui Recep Erdogan sunt percepute drept amenintari ale nivelului de trai si sigurantei zilei de maine.

“Vor sa faca o investitie intr-o tara pe care ei o considera sigura. Si se indreapta catre Romania, este o tara sigura.(…)Din experienta mea personala, vedem o crestere a cererii privind cumpararea de apartamente in Romania. In ultimele sase luni, cetatenii turci ne-au adresat intrebari, sunt interesati sa cumpere locuinte, in special in Bucuresti, in zonele rezidentiale”, spune Gulen Hashmi, manager general al hotelului Tempo din Bucuresti, patronat de grupul turc Izmir Turizm Insaat ve Ticaret, precizand ca “suntem cu totii afectati” de situatia politica din Turcia.

Grupul Izmir Turizm Insaat ve Ticaret a investit, la Otopeni, 4,5 milioane de euro pentru finalizarea unui complex de 20 de vile rezidentiale, si inca 3,2 milioane pentru construirea, in aceeasi zona, a patru blocuri, cu 134 de apartamente.