De la revolutie fiscala la rascoala

Brambureala din coalitia de guvernare a atins cote nemaintalnite din 1990 incoace: sedinte de guvern anuntate si anulate fara nicio explicatie, intalniri ale coalitiei care nu sunt de fapt ale coalitiei, ordonante asumate pentru o zi si repudiate peste noapte, replieri neasteptate in PSD.

Asa numita revolutie fiscala risca sa revolutioneze actuala putere pana nu va mai ramane nimic din ea. Rezervat din start in privinta masurilor de inspiratie Darius Valcov, dupa cum sustine mai toata lumea, premierul Mihai Tudose a anulat, ieri, sedinta de guvern in care trebuie adoptata ordonanta de urgenta prin care se legiferau noile masuri. Desi s-a spus ca urma sa aiba loc o sedinta a coalitiei, la Vila Lac 1 au ajuns doar patru pesedisti: Mihai Tudose, Liviu Dragnea, Ionut Misa si Olguta Vasilescu. Ramas la Parlament, Calin Popescu Tariceanu s-a grabit sa se scoata din ecuatie. ”Daca e sedinta de coalitie, as fi prezent. S-ar putea sa fie o sedinta a celor din PSD, dar asta nu inseamna ca este o sedinta a coalitiei. Eu cred ca atunci cand e vorba de adoptarea in Guvern a unui pachet de masuri atat de importante rapiditatea nu este factorul cheie. Eu cred ca, din contra, necesitatea de a analiza asezat toate aspectele si toate consecintele pe care le comporta o astfel de decizie este un act normal, pana la urma, de minima intelepciune”, a baletat Tariceanu pe langa scandalul provocat de contestata modificare a Codului Fiscal.

Firea rupe frontul pro-Dragnea

Dupa ore de discutii tensionate, timp in care nimic nu a razbatut in afara peretilor Vilei Lac 1, Gabriela Firea l-a lasat practic balta pe Liviu Dragnea (sustinatorul masurilor fiscale) si a surprins asistenta cu o declaratie anti-modificari. “Pentru toate primariile de municipiu si nu doar pentru PMB, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, pentru ca vor fi bani mai putini la buget. Pentru investitii avem foarte multe proiecte in derulare, pe care dorim sa le finalizam. Ar fi o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile, de aceea am solicitat – si ma bucur ca am primit un raspuns pozitiv si din partea prim-ministrului – o imbunatatire a acestui proiect sau, in cazul in care acesta va ramane in varianta actuala, stabilirea unui sistem de compensari”, a decretat Firea. Declaratie care nu numai ca il dezamageste pe Dragnea dar si confirma faptul ca Mihai Tudose se impotriveste luarii unor masuri. Aerian ca de obicei, Ionut Misa a adancit degringolada afirmand foarte sigur pe sine (in Senat, cu ocazia dezbaterii motiunii simple prin care opozitia i-a cerut demisia) ca in urma discutiei purtate cu Liviu Dragnea la Vila Lac 1 s-a decis ca Executivul sa adopte, miercuri, controversatele masuri. De notat este ca premierul nu s-a grabit sa faca vreo declaratie dupa discutia de ieri, ci a preferat sa se inchida la el in birou.