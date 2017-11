De ieri, autobuzele londoneze merg pe cafea

Cateva dintre autobuzele londoneze merg, de ieri, pe cafea. Mai bine zis, vor folosi combustibil bio obtinut din zatul de cafea, un lucru foarte eficient, daca tinem cont de faptul ca londonezii produc doua sute de mii de tone de zat pe an.

London Bus este unul dintre simbolurile Londrei, recunoscut peste tot in lume ca fiind mijlocul de transport in comun ce s-a remarcat de-a lungul timpului prin culoarea rosie si cabina supra-etajata. Aceste autobuze sunt utilizate pe strazile din Londra incepand din anul 1829. Primele autobuze erau tractate de cai si au fost utilizate cu tractiune animala pana in anul 1902 cand s-a introdus motorul si au luat fiinta mai multe companii de transport in comun. In 1907, una dintre aceste companii a decis sa vopseasca toate autobuzele in rosu, in speranta ca va atrage atentia calatorilor si, in timp, isi va depasi concurenta. In anul 1933, cand a fost infiintata compania publica de transport in comun, s-a luat decizia ca noile autobuze sa fie vopsite tot ca cele vechi, in rosu. Acum, o companie specializata in combustibili bio foloseste resturile ramase in cafenele si in fabricile care produc cafea instant pentru a crea un ulei, care este, apoi, amestecat cu motorina. Autoritatile londoneze si-au propus sa reduca emisiile celor peste noua mii de autobuze din metropola folosind combustibili bio obtinuti din ulei uzat sau din untura.