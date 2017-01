De frica teroristilor, Garda Palatului Buckingham isi schimba programul

Traditionala ceremonie a schimbarii garzii, atractie turistica majora in Londra, are lor zilnic din aprilie pana la sfarsit de iulie si o data la doua zile in restul anului. Insa amenintarea atentatelor a ajuns si in fata gardului resedintei Reginei Elisabeta a II-a.

Armata a decis, ieri, modificarea programului acestei ceremonii pe o perioada incepand din august si pana in martie. Incepand cu 16 ianuarie, ceremonia va avea loc in zile fixe: luni, miercuri, vineri si duminica. Va incepe cu jumatate de ora mai devreme, la ora locala 11:00, fata de 11:30 pana acum. “Nici o decizie nu a fost luata” privind o adaptare similara a programului de vara, a precizat un purtator de cuvant al armatei britanice.

Aceste modificari pe fondul intaririi securitatii la palatul Buckingham, dupa atentatul de la Berlin iar pe timpul schimbarii garzii, circulatia in fata palatului este interzisa. Scotland Yard isi revizuieste regulat procedurile de securitate, in special dupa un atentat facut intr-un oras european, noteaza Afp. Incepand din august 20124, nivelul de alerta terorista in Marea Britanie este fixat la ”grav” (nivelul 4 din 5). Luna trecuta, seful serviciului britanic de informatii externe, Alex Younger, a estimat ca ISIS si razboiul din Siria fac sa planeze amenintarea unui atentat ”fara precedent” asupra Regatului Unit.

Motanul din Downing Street sustine Brexit

Faimosul Larry, care traieste in retedinta primului ministru britanic, a fost surprins de presa britanica purtand un nou colier la gat, in culorile drapelului Marii Britanii. Suficient pentru ca asta sa fie interpretata, de mass-media internauti, ca un semn clar de prezicere politica.

Pana si Larry sustine, deci, divortul Regatului de UE, da ca sigur The Telegraph. Prudent, un purtator de cuvand din Downing Street, a estimat ca noul colier i-a fost oferit felinei de catre un colaborator guvernamental.

”Drace, Majestate, era sa va impusc!”

O plimbare nocturna a Reginei Elisabeta pe culoarele Palatului Buckinghham era sa se termine cu o incredibila drama, a relatat un fost membru al garzii Majestatii Sale, pentru Times. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita (nici data incidentului, desi pare cu ani buni in urma) a povestit ca, in timp ce-si facea rondul in palatul regal a observat in departare o silueta care ratacea prin intuneric, catre orele diminetii. ”Cine umbla acolo?”, a strigat el cu arma pregatita, recunoscand-o insa imediat pe suverana. ”Drace, Majestate eram cat pe ce sa va impusc”, a exclamat acesta. Cu calmul ei proverbial, regina a raspuns netulburata: ”Este in regula. Data viitoare voi da un telefon inainte ca sa nu fii nevoit sa ma impusti”. Regina Elisabeta era cunoscuta ca amatoare de plimbari nocturne in incinta palatului.

