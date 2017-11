De ce tin politicienii cu dintii de TVR

Desi traim in era internetului, romanii se cultiva in materie de politica tot cu televizorul. Fapt care explica indarjirea cu care este pastrat controlul politic asupra TVR si CNA.

Toata lumea stie ca televiziunea publica este falimentara. Cu toate acestea, politicienii se bat ca chiorii pe ea, fapt absurd la prima vedere data fiind si cota de audienta a TVR. Paradoxala la prima vedere, situatia se schimba atunci cand este privita prin prisma sondajelor de opinie – care arata ca marea majoritate a romanilor cauta la televizor, nu pe retelele de socializare, raspunsurile la problemele politice. Un exemplu concret in acest sens ofera ultimul sondaj CURS, efectuat in luna noiembrie, conform caruia 71% dintre respondenti (cercetarea a fost efectuata la nivel national – n.r.) isi iau informatiile politice de la televiziuni si doar 13% apeleaza la internet in acest scop. Completat cu informatia referitoare la faptul ca 43% dintre romani nu acceseaza deloc retelele de socializare (ori nu doresc, ori nu au acces la ele), rezultatul sondajului ofera motivul pentru care politicienii nu admit sa lase din mana controlul televiziunii de stat: TVR ramane ”instrumentul” ideal de campanie la orice alegeri, mai ales ca se adreseaza in special disciplinatului electorat rural – cel mai usor de scos la urne. Iar cum sectorul privat al mass media poate fi si el influentat cu ajutorul CNA, nici aceasta institutie nu are sanse sa scape din lesa politica. E drept ca internetul este imbatabil atunci cand este vorba despre organizarea unor proteste in mediul urban, dar s-a dovedit a fi codas atunci cand trebuie sa aduca ”strada” la urne. Ca urmare, tot batrana TVR va ramane sa duca greul si la viitoarele alegeri …