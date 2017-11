De ce tace Principesa Margareta?

Despre Rege am inteles, este foarte bolnav, practic este pe patul de moarte. Singurele informatii despre zilele Regelui au venit de la fostul print Nicolae, de la care stim ca Majestatea Sa a fost spovedit si impartasit, si, mai nou, de la Seful Casei Regale, „romanul” Andrew Popper. Dar principesa mostenitoare si custode al Coroanei, ea, de ce nu ne spune nimic? Asteapta sa se adreseze poporului abia dupa ce Regele nu va mai fi?

Suntem convinsi ca Regele este bine ingrijit, dar atunci cand vezi ca presa, televiziunile, si curiozitatea poporului se ridica la cote inalte si se mai petrec si niste ciudatenii in preajma resedintei din Aubonne, oare nu ar fi trebuit ca principesa mostenitoare Margareta sa iasa cu niste declaratii clare si fara echivoc legate de starea Regelui, de situatia lui Nicolae si pozitia Majestatii Sale vizavi de aceste discutii ce au acaparat media? Pana la urma principesa Margareta a fost indicata ca succesoare a Regelui si este sange din sangele lui Mihai I. Credem ca o astfel de iesire ar fi fost mult mai lamuritoare decat comunicatele seci si reci ale Casei Regale si de precizarile destul de discutabile ale lui Andrew Popper, un domn despre care poporul nu prea stie nimic, desi este ditamai Sef al Casei Regale, o titulatura care impune, dar si cere multe de la o asemenea pozitie.

Siletio stampa nu da bine

E drept, nici Regele nu iesea dinanitea poporului prea des, totusi, situatia din ultimele zile ar fi impus ceva mai mult decat informarea romanilor ca nepotul Regelui a vrut sa violeze resedinta de la Aubonne si singur-singurel, de parca e vreun Bruce Lee, a dat de solul elvetian cu sase bucati servitori regali, alegandu-se cu nu stiu ce plangeri penale din partea Casei Regale. Din actiune lui Nicolae am inteles mai multe, printre care si faptul ca regele este intr-o stare grava. Poate mai multe detalii, si asigurarea Majestatii sale de iubirea noastra a tuturor, ar fi fost mai utile pentru toata acesta situatie tensionata si destul de alambicata pentru publicul larg. Intrebata, ieri, de echipele de televiziune aflate la Aubonne daca poate face o declaratie de cateva cuvinte, principesa Margareta a refuzat. Principele consort Radu Duda a fost cel care multumit acestora pentru prezenta. Si atat. Tacerea principesei nu face decat sa adanceasca ceea ce se vede de la distanta, adica faptul ca la capataiul Regelu se duce o lupta surda a rudelor de sange si nu numai. Atentie, nici astazi nu se stie daca la Aubonne, in afara de Margareta, se mai afla si celelalte patru fiice ale Regelui, Elena, Irina, Sofia si Maria. Care, pana la urma, sunt mostenitoare ale Majestatii Sale. Si, daca ne permitem un sfat, nu-l lasati pe Radu Duda sa vorbeasca in numele Casei Regale. Si asa lumea crede ca el sta in spatele izgonirii lui Nicolae si familia Regala.

Andrew Popper, testamentul Regelui si ilegalistii

Sigura iesire oarecum oficiala a Casei Regale a fost aceea a lui Andrew Popper la TVR. Dintr-o exprimare greu de calificat n-am aflat, de fapt, mai nimic. Adica, Regele se afla intr-o stare de sanatate precara, ceea ce stiam si ca nu vom vedea poze cu acesta din ultimele zile. Nu stiu cine a cerut poze, presa se gandea numai la doua cuvinte despre nepotul sau, Nicolae si interdictia acestuia de a se apropia de bunicul sau. Apoi, am mai priceput ca „El ( Nicolae – n.n.) nu e membru al familiei regale. (…) Proprietatile vor fi mostenite de cele cinci fiice. (…) Inainte si dupa august 2015, nu avea interese patrimoniale. Nu s-au produs schimbari in testament. El nu a fost inclus niciodata in testament. El nu are un interes succesoral in averea Regelui Mihai. Nu a fost in testament inainte, nici acum si nici nu va fi niciodata. Va mosteni doar in momentul in care mama sa va decide sa-i lase o parte din avere”. Bine, dar fostul principe n-am auzit sa fi reclamat vreo avere, ci sa-si vada bunicul si actul original prin care i s-a retras titlul regal si prin care a fost indepartat din linia succesorala pentru mai nimic. Poate era mai interesant sa fi povestit domnul Popper cum a ajuns el Sef al Casei Regale, daca tinem cont ca, asa cum scrie presa, el este fiul unui mare ilegalist comunist, deci un dusman declarat al monarhiei si exponent al unei puteri care l-a alungat de Regele Mihai din tara. Adica, ce se naste din pisica, nu mai mananca soareci? Sau, iarasi, serviciile planetei sunt, definitiv, in toate cele ce sunt si ce vor fi? Si cica ar avea si un bunic ungur…Revenind la Nicolae: pe bune, a semnat Regele acel act prin care Nicolae nu mai e principe si nici imediat dupa printesa Margareta pe linia succesiunii la tron? Poate ne lumineaza cineva, odata pentru totdeauna!

Printul Paul tace si face

In timp ce Casa Regala se da de ceasul mortii sa-l tina pe Nicolae cat mai departe de bunicul sau, Regele Mihai, printul Paul isi urmeaza demersurile de a pune mana pe o buna parte din averea regala.

Aflat sub control judiciar in celebrul caz al retrocedarilor ilegale din dosarul “Ferma Baneasa”, “prince” Paul, cum se numeste singur, se zbate din rasputeri sa intre in posesia mostenirii, care considera ca i se cuvine avand in vedere ca este nepotul lui Carol al II-lea. “Este vorba de masa succesorala in urma Regelui Carol al II-lea, in urma surorii acestuia, Elisabeta, si in urma Printului Nicolae, fratele Regelui Carol al II-lea. Tatal lui Paul este fiul lui Carol al II-lea, nascut din casatoria acestuia cu Zizi Lambrino. Casatoria aceasta a fost anulata din dispozitia Regelui Ferdinand, dar copilul nascut din acea casatorie are in prezent statutul de copil legitim al Regelui. Paternitatea a fost stabilita printr-o hotarare a Tribunalului din Lisabona pronuntata in anul 1955, in contradictoriu cu Regele Mihai I, care a avut calitatea de parat in acel proces. Punerea in executare a hotararii instantei portugheze a intarziat foarte mult deoarece procedura a durat aproape 12 ani, fiind finalizata de Inalta Curte de Casatie si Justitie printr-o decizie pronuntata in anul 2012. In consecinta, Printul Paul are calitatea de mostenitor legal si nicidecum cea de «impostor», asa cum a fost etichetat de Casa Regala si de unele entitati mass-media”, a incercat Theodor Rus, avocatul printului Paul, sa lamureasca sperantele acestuia. Desigur, despre tenacitatea printului Casa Regala ar avea multe de spus, dar este prea ocupata cu carotarea altui print, Nicolae, care isi doreste numai sa stea cateva clipe la capataiul bunicului sau.