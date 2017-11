De ce n-a reusit Radu Duda sa se faca iubit de romani

Intrarea unui „muritor de rand” intr-o familie regala nu este ceva nou. De-a lungul vremurilor, astfel de lucruri s-au mai intamplat, dar, pana la urma, unii au dovedit ca merita sa faca parte din respectiva casa regala.

Un exemplu recent poate fi Kate Middleton care a devenit ducesa dupa ce s-a maritat cu principele William al Casei Regale Britanice, care este si duce de Cambridge. Ea a fost de la bun inceput simpatizata de popor si considerata fascinanta de catre presa britanica. Si tabloidele englezesti, se stie, au niste condeie in a caror cerneala nu e deloc bine sa cazi. Altfel spus, ducesa Kate a fost imediat asimilata ca imagine de perceptia generala a Casei Regale Britanice in ochii publicului. Oare de ce Radu Duda nu a avut aceeasi soarta?

Vorba filmului, nu e nici gras, nici slab, nici inalt, nici scund, vorbeste bine romaneste si, ca orice actor, si-a intrat destul de repede in pielea unui personaj regal. Cu toate acestea, romanii nu il vad ca pe un membru al familei regale, considerand ca mezalianta a avut loc mai degraba in urma unor negocieri bine camuflate. Asa o fi fost, n-o fi fost asa, pentru moment nu putem sti. Apoi, imaginea lui Duda, in ochii romanului de pe strada este aceea a unui individ arogant si care a capatat aceasta nesuferita calitate in urma mariajului sau cu principesa Margareta. Faptul ca a purtat in cateva randuri o uniforma militara care nu i se cuvine deloc, este un alt punct negru pe lista arogantelor noii Altete. Si aparitiile sale in preajma Regelui nu au fost deloc de bun augur, parand ca noul membru regal s-ar cam dori a fi inlocuitorul Majestatii Sale. Iar gesturile sale, surprinse pe la sarbatorile de la Savarsin sau de aiurea, sunt acelea ale unui individ teapan care nu se apropie de talpa tarii ca nu cumva sa ia vreo boala, asa se fereste el de poporeni. Vorba cuiva, parca i-a mai crescut o coloana vertebrala pe langa aia ce-o avea deja. Din nefericire, nici el, nici principesa Margareta nu au excelat in gesturi care sa ii faca mai simaptici, mai apropiati de inima supusilor lor.

Poate principesa nu prea stie cum, dar Radu Duda a crescut printre oameni oarecare, fara distinctii nobiliare sau vreo descendeta de mare vaza, deci ar fi avut experienta necesara ca sa aiba o altfel de atitudine. Nici faptul ca umbla mereu flancat de SPP-isti, de zici ca a pus ISIS vreun premiu pe capul lui, nu e prea pe placul lumii. Stim cu toti ca nimeni n-ar vrea sa-i faca ceva noului print. Nici costumele si paltoanele lui Duda nu se potrivesc neam cu tinuta foarte modesta a Regelui Mihai. Parca deabia a asteptat sa se imbrace si el cum a vazut prin filme ca o faceau lorzii britanici, fara sa realizeze ca, intr-adevar „ nu haina-l face pe om”. Iar povestea aceea din care reiese ca nu prea se purta bine cu socrul sau, refuzandu-i acestuia placerea unui dulce in plus, nu e de natura sa-l faca placut romanului. Pe scurt, se cam poarta ca in vorbele lui Alexandru Lapusneanu: „Daca voi nu ma vreti, eu va vreau!”. Cica sa-l iubim cu de-a sila, ceea ce nimanui nu-i place!