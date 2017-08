De ce ii place lui Iohannis printre uniforme

Comparatia cu celebrul Tom Cruise in rolul din Top Gun l-a magulit in asemenea masura pe Klaus Iohannis incat acesta are grija sa se costumeze la fel ori de cate ori ajunge in preajma militarilor.

Dupa ce a rupt gura targului in vizita facuta la baza americana de la Kogalniceanu, Klaus Iohannis s-a prezentat si la Ziua Marinei dotat cu aceiasi ochelari de soare a la Tom Cruise. Rezultatul: toate camerele de televiziune au fost ”seduse” de presedinte chiar si in momentele in care altcineva vorbea de la tribuna. Situatie favorizata ce-i drept si de faptul ca toti ceilalti oameni aflati in varful ierarhiei de stat – premierul si cei doi presedinti ai Camerelor parlamentare – au preferat sa plece in concediu si sa lase astfel intregul camp de lupta imagistica la dispozitia lui Klaus Iohannis. Indiferent de contextul de ieri, cert este ca imaginea de comandant si postura de principal punct de interes la orice festivitate militara il ajuta teribil pe actualul sef al statului – un presedinte lipsit de abilitatea si talentul necesare trasului sforilor politice. In compensatie, statura impozanta si batoasa, completata de o pereche de ochelari de soare potriviti, ii permit lui Klaus Iohannis sa cucereasca, in cel mai facil mod, publicul. Iar cum imaginea este completata de oameni in uniforma, Iohannis are doar de castigat si in ochii unei strainatatii obsedate in aceste vremuri de probleme de aparare, NATO, rearanjarea echilibrului mondial de forte etc. Imaginea de sef stapan pe sine, care vede si calculeaza tot in spatele ochelarilor inchisi la culoare, pica de minune si in contextul intalnirii discrete pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu un inalt oficial american: Ed Royce, presedintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor. O intalnire in care, conform unor surse, cei doi au vorbit despre intentia SUA de a-si focaliza interesul politico-strategic major asupra Romaniei, data fiind deteriorarea relatiilor cu Turcia lui Erdogan. Mai mult, se spune ca Royce i-a solicitat presedintelui roman permisiunea de a fi sunat direct pe telefonul sau mobil atunci cand presedintele Trump considera ca este vorba despre chestiuni care ”nu suporta amanare” – situatie care demonstreaza o data-n plus ca Iohannis a fost cu adevarat inspirat atunci cand a decis sa-si lipeasca imaginea tip ”Top Gun” de domeniul legat de armata, securitate, NATO, aparare.

Ministrul Apararii, pesedistul Adrian Tutuianu, pare hotarat sa infiga bolduri in mamaliga presedintelui Klaus Iohannis la toate festivitatile militare. Dupa ce l-a exclus pe seful statului de pe lista invitatilor la Ziua Fortelor Aeriene, Tutuianu a recidivat, ieri, la Ziua Marinei, incalcand protocolul militar care impune ca ultima alocutiune sa fie a persoanei cu rangul cel mai inalt. Respectiv a lui Klaus Iohannis. Tutuianu a tinut insa ca el sa fie ultimul vorbitor, motiv pentru care a venit la tribuna dupa Iohannis doar pentru a-i felicita pe marinari de ziua lor. Desi protocolul militar este clar si acest lucru nu s-a mai intamplat niciodata, in prezenta sefilor de stat, in toata istoria Zilei Marinei, un personaj din cadrul departamentului comunicare de la MApN, Constantin Spanu, a incercat sa-l scoata basma curata pe Tutuianu sustinand ulterior ca legea s-a schimbat in 2016 si ca alocutiunile se tin ”in ordine de precadere”.