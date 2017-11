De ce au fost inchisi printii sauditi la Ritz

In noaptea din 4 noiembrie, 11 membri ai familiei regale saudite, impreuna cu demnitari si oameni de afaceri, au fost arestati in cadrul unei vaste operatiuni anticoruptie. Unii au ramas si acum prizonieri in luxosul Ritz-Carlton din capitala Ryad.

Hotelul este unul din cele mai luxoase cladiri din capitala Arabiei Saudite, bineinteles aducand profituri uriase. Totusi, Ritz-Carlton din Ryad este acum indisponibil, fiind rechizitionat in mod misterios de guvernul saudit. Usile sunt inchise si este imposibil de facut orice rezervare si de organizat orice eveniment de afaceri. Si aceasta situatie va dura pana in februarie 2018. In jurul hotelului patruleaza politia.

De saptamana trecuta, 50 de demnitari si personalitati saudite au fost inchisi in aceasta ”inchisoare aurita” la ordinul printului mostenitor Mohammed bin Salman.

Proprietarul hotelului George-V din Paris, prizonier in hotel

Presa americana indica insa cifre mai mari: 500 de demnitari sauditi ar fi la ora actuala interogati in Ritz-Carlton. Intre ei, ironia sortii, proprietarul unui alt hotel celebru, George-V din Paris, miliardarul Al-Walid bin Talal. Dar Ritz-Carlton (care face parte din lantul Marriott International) nu a fost transformat la voia intamplarii in arest de cinci stele. Potrivit unor surse, a fost considerat ca ar fi ”profund insultator” pentru cei arestati sa fie trimisi intr-un penitenciar pentru ”oameni de rand”. Un responsabil saudit a declarat ca Mohammed bin Salman ”nu putea sa-i trimita pe acesti oameni in celule de rand, si stia asta”. ”A fost solutia cea mai demna pe care a putut-o gasi”. Potrivit procurorului general saudit, faptele de coruptie reprosate persoanelor care au fost victime epurarior ar fi provocat un prejudiciu de 100 miliarde de dolari. Arestarea unor membri importanti ai familiei saudite a provocat o unda de soc in regat. Presedintele SUA, aliat al Arabiei Saudite, a aprobat fara rezerva aceste arestari. Insa seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, a cerut omologului sau saudit, Adel al-Jubeir, ”clarificari”, exprimandu-si ”ingrijorarea” cata vreme Arabia Saudita nu aduce precizari cu privire la viitorul celor arestati.