De ce a venit randul Germaniei?

Cel putin 12 persoane ucise iar alte 48 ranite, luni seara, la Berlin, dupa ce un camion a intrat in multime. Angela Merkel a calificat, ieri, atacul drept ”atentat terorist”. Dupa Franta, Belgia, Turcia sau SUA, locomotiva Europei a devenit la randul ei tinta.

Facand referire la suspectul pakistanez arestat de politie (”N-am prins omul care trebuie”, au declarat ulterior fortele de ordine, ieri, adevaratul autor fiind inca liber) Merkel, care s-a deplasat ieri la locul tragediei, a declarat: ”Stiu ca pentru noi va fi dificil sa suportam daca se confirma ca acest act a fost comis de o persoana care a cerut protectie si azil in Germania”. ”Sunt mortii lui Merkel”, a reactionat imediat dreapta populara, via Alternativa pentru Germania (AfD). De ce insa teroarea s-a mutat la Berlin? Thomas Renard, cercetator la Institut Royal des Relations Internationales (EGMONT), are cateva raspunsuri. Potrivit primelor indicii, in acest caz avem de-a face cu un refugiat care s-a radicalizat pe parcurs, dupa sosirea in Germania, un scenariu similar cu cele din aceasta vara, in atentatele din Ansbach sau Wurtsburg. Insa diferit de cele din Paris si Bruxelles, unde indivizi franco-belgieni au revenit din Siria pentru a comite atentate.

Azilul si radicalizarea

In Germania, nu exista in aceste momente o astfel de situatie ci cu persoane care, in fluxul de refugiati, s-au radicalizat. Dar de ce se radicalizeza? Aceasta populatie este vulnerabila. Migreaza spre germania din ratiuni complicate si diverse. Pe de alta parte, in Germania exista o scena islamista, salafista si integrista importanta, dar si o scena jihadista destul de activa. In tara exista peste 1000 de indivizi legati de jihadism. Multi dintre ei sunt foarte activi in raport cu fluxul de refugiati. Urmaresc insistent recrutari in sanul solicitantilor de azil, cu succes evident, precum au dovedit destule atentate, nemaivorbind de tentativele de atentate dejucate de politia germana. Evident, acestea sunt legate de politica de azil a Angelei Merkel, arata Thomas Renard. Evident ca exista un aflux de refugiati mult mai mare catre Germania decat catre alte tari din Europa. In 2015, un milion de solicitanti de azil si 500.000 in acest an. Statistic, imposibil sa nu apara probleme in cadrul acestei populatii. Atentate de Craciun, un simbol? Nu neaparat, estimeaza Renard. Mai degraba o chestiune de oportunitate, fiind vorba de o tinta facila si de pagube majore.

2016, un an negru pentru Merkel

Februarie: O politista a fost grav ranita la Hanovra de o adolescenta garmano-marocana legata de ISIS. Atacul nu a fost revendicat de gruparea jihadista.

18 iulie: Un tanar refugiat (17 ani) afgan ataca pasagerii unui tren regional in Bavaria cu un cutit si un topor, raneste grav patru persoane si este impuscat de politie. Un drapel ISIS a fost gazit in locuinta sa. Cinci zile mai tarziu, ISIS revendica atacul, prima data in Germania.

22 iulie: Un germano-iranian deschide focul intr-un centru comercial din Munchen, omorand 9 persoane si ranind 35. Arma a fost procurata ilegal si si-a pregatit atacul timp de un an.

24 iulie: Un refugiat sirian (27 de ani) se detoneaza la intrarea unui festival de muzica din Ansbach (Bavaria). 15 raniti. Atentatorul jurase credinta ISIS. ”A raspuns chemarii de a tinti statele care fac parte din Coalitia antitero condusa de SUA”, a comunicat ISIS, cateva zile mai tarziu. In aceeasi zi, un refugiat sirian (21 de ani) ataca trecatorii cu o maceta, in Stuttgart. Ucide o femeie insarcinata si raneste trei persoane. Actul nu a fost calificat atac terorist (criminalul si victima se cunosteau).

30 octombrie: ISIS revendica uciderea unui adolescent in Hamburg. Victima (16 ani) fusese injunghiata mortal. Suspectul nu a fost arestat pana in prezent.

Atentate dejucate

Octombrie: Un refugiat sirian vrea sa comita un atac pe un aeroport din Berlin. Este arestat inainte sa treaca la fapte. Se sinucide in inchisoare, cateva zile mai tarziu.

Noiembrie: Un agent al serviciilor de informatii interne ”presupus islamist” este arestat, dupa ce cauta pe Internet complici pentru a le oferi informatii pentru organizarea unui atentat impotriva sediului centralei din Koln.

Decembrie: Un minor germano-irakian (12 ani) ”radicalizat” este suspectat ca a vrut sa detoneze un dispozitiv improvizat in doua locuri, intre care o piata de Craciun din Ludwigshafen. Dispozitivul nu a functionat insa.