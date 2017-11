De ce a ales Iohannis sa mearga cu trenul pana la Ploiesti

Asteptat in aceasta dupa-amiaza la o dezbatere gazduita de Universitatea de Petrol si Gaze, seful statului a ales sa mearga pana in Ploiesti cu trenul.

Si asta in conditiile in care pe parcursul zilei s-a tot comentat ca in orasul aflat la cateva zeci de kilometri de Capitala s-ar fi facut de zor reparatii la drumuri, tocmai prilejuite de sosirea presedintelui.

Revenind la calatoria lui Klaus Iohannis cu trenul, in momentul in care a ajuns in gara din Ploiesti, seful statului a sustinut in fata presei ca a ales sa calatoreasca pe calea ferata din mai multe motive. Unul ar fi ca a vrut sa transmita un “semnal” despre “nevoia de mobilitate”. Celalalt, ca trecuse ceva vreme de cand nu mai fusese cu trenul. “Am vrut sa vad personal cum se circula (…), aceasta calatorie a fost in regula”, a adaugat primul om in stat, nu inainte de a remarca faptul ca pe ruta Bucuresti-Ploiesti “lucrurile functioneaza rezonabil de bine, dar ca e nevoie de mult mai multe implicare”.

Raspunzand unei intrebari, liderul de la Cotroceni a mai marturisit ca a avut bilet la clasa I, care a costat “in jur de 26 de lei”.

sursa foto: Facebook/Klaus Ioahnnis