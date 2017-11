De anul viitor, 45% din salariu va ajunge la stat

Din ce in ce mai multi lideri de sindicat spun ca mutarea platii taxelor de la angajator la angajat nu va face decat sa impovareze salariatul. Impozitul pe venit va scadea de la 16% la 10%, dar, in acelasi timp vor creste taxele sociale, de la 16,5% la 35%, a declarat presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Asta se va intampla de la 1 ianuarie, anul viitor.

“Salariul nu se taie, pentru ca, potrivit legislatiei in vigoare, discutam de un salariu brut. Problema este ca prin transfer am acelasi salariu brut, numai ca fiscalitatea mea, ca si lucrator, creste. E adevarat ca scade impozitul pe venit, de la 16% la 10%, dar in acelasi timp taxele sociale pe care le suport ca lucrator cresc de la 16,5% la 35%. Deci, 45% pleaca la stat. Din acest punct de vedere e o crestere de fiscalitate, care se va reflecta nu in valoarea salariului brut, ci in valoarea salariului net, cu care voi pleca acasa. Guvernul se bazeaza pe promisiunea angajatorilor, dar discutam de 3 milioane de oameni. Nu discutam de sectorul bugetar, care are prevazuta o crestere de 25%, ceea ce inseamna pe net o crestere de circa 4%, ci discutam de restul lucratorilor din Romania care vor fi afectati”, a explicat Hossu. Nu in ultimul rand Hossu a mai aratat ca mai multe categorii de oameni nu vor mai plati contributia de 10% pentru asigurarea medicala, iar lista medicamentelor compensate va scadea, la fel ca si prestatiile gratuite.