Dariya, cea mai sexy balerina

Avem noi femei frumoase, dar, ce sa vezi, si rusii stau bine la capitolul asta. Exemplul perfect: Dariya, balerina cea mai sexy de pe Instagram.

De fapt, ca sa respectam adevarul, Dariya nu mai e balerina, ci chiar profesoara de balet, lucru pe care il demonstreaza mai mereu in poze indrazneţe, unde da dovada de o elasticitate de Balsoi Teatr. Ar fi de vazut si cum stau la acest capitol si elevele sale. Ca n-au cum sa aiba un fund ca a lui Kim Kardashian, ar fi de neconceput pentru o sala de balet. Oricum, de cand a descoperit Instagram-ul, rusoaica mutata in America si-a facut sute de mii de admiratori si nu trece o saptamana sa nu primeasca cate o cerere in casatorie. Din cate am priceput, chiar este deţinatoarea titlului de cea mai sexy balerina, valabil pentru Europa. Pe care il merita cu prisosinţa. Ceea ce nu stim este varsta rusoaicei ca sa avem si noi idee pana pe la ce etate poate o femeie sa arate atat de …hot. Si faptul ca a plecat in ţari mai calde este de inţeles, nu era pacat sa vezi asa piesa infofolita ca pentru crivaţul ce bate prin Moscova, zilele astea?