Darea in plata se va aplica si la leasing

Dupa legea darii in plata a caselor, am putea avea si legea darii in plata a masinilor luate in leasing. Este vorba despre un proiect legislativ semnat de senatorul PNL Daniel Zamfir, care are deja avizul Consiliului Legislativ.

Dupa ce aceasta va deveni lege, noile modificari cuprinse, doua la numar, ne spun ca vom avea posibilitatea de a restitui firmei de leasing bunul luat in leasing, fara a mai fi obligat la plata altor datorii, asa cum se intampla acum, si modificarea in sine a caracterului contractului de leasing, care nu va mai fi titlu executoriu. Acum, dupa trei luni de neplata, contractul se reziliaza, iar bunul (autoturism, este bunul cel mai des luat in leasing) revine in curtea firmei de leasing. Aceasta il evalueaza si il vinde la ce pret reuseste, iar clientul mai are de plata diferenta dintre cat mai avea din ratele viitoare pana la suma din contractul initial si suma obtinuta din vanzarea masinii, plus penalitatile de intarziere. Propunerea inaintata de senatorul liberal introduce posibilitatea „darii in plata” a obiectului contractat in leasing, dupa neplata a doua rate consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contract. Debitorul va avea optiunea sa predea autoturismul (de exemplu) firmei de leasing platind doar ratele restante si despagubiri care “nu pot cuprinde decat daune moratorii si sume reprezentand actualizarea cu rata inflatiei a ratelor neacoperite pana la data rezilierii contractului si a luarii in posesie a bunului”.