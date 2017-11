Dana Nalbaru si Dragos Bucur au adoptat o fetita: “e minunata”

Fericire mare in familia Bucur-Nalbaru si un chip nou, zglobiu, in fotografia unei familii cu trei copii.

Sofia (10 ani) si Kadri (2 ani) au o surioara. Vestea cu totul speciala pentru familia cantaretei si a actorului-prezentator al emisiunii “Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a raspandit pe parcursul acestei zile. Insa tabloul de familie s-a marit de ceva vreme. A lamurit chiar solista, pe contul sau de Facebook, ca reactie la informatiile aparute in spatiul public pana la momentul de fata. “Sunt cu Dragos in masina, pe drum spre Galati. Citesc stirile. Scrie despre noi ca am adoptat o fetita. Da, e adevarat. Ne bucuram de ceva timp de acest lucru, nu vrem sa vorbim prea mult despre el. (…) Si sa stiti ca e minunata”, a scris Dana Nalbaru.

sursa foto: facebook.com/DanaNalbaruOfficial