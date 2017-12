Dana Grecu a ajuns ucenica lui Condurateanu

Acum doua-trei saptamani, Dana Grecu anunta ca se leapada de stilul “jurnalistic agresiv” si trece de partea binelui, frumosului si a celor ce conteaza in viata. Adica trecea ea de la Inchizitie la gradinarit. Duminica am vazut rezultatul…

Il mai tineti minte pe Tutu, cunoscut si sub numele de Florin Condurateanu, cetateanul care ne indeamna ba sa luam trinecoziolit de bibistrocoza, ba nu stiu ce colagen de genunchi de broasca bantustaneza, recte tot soiul de medicamente-minune ce vindeca toate boalele lumii? Ei, cam asa este pe cale sa ajunga si Dana Grecu. Zici ca-i ucenica lui Tutu. Ii lipseste numai celebra propozitie (imposibil de realizat fizic, dar cu aparte sonoritate poetica, una proprie mahalalelor, ceva ce aminteste de “Lica, Fante de Obor” a lui Miron Radu Paraschivescu), “va pup pe suflet”. In rest, este pe drumul cel bun, iar publicul-tinta (coafeze, casnice si alte “doamne” care se duc sa ia suc de la butic imbracate in halate de baie roz) este sigur acoperit, vrajit si captiv. Emisiunea se cheama, total neinspirat, “Adevaruri de viata” si izbeste, duminica de duminica, in neuronul omului intre cinci si sapte, inainte de ceea ce se cheama prime time. Pe masura epuizarii subiectelor cu alura stiintifico-medicala, prevedem ca tutificarea Danei Grecu va presupune lungi discutii despre numerologie, chiromantie, horoscop, divinatia in cafea, datul in bobi si numaratul efficient al ghiocilor. Obligatoriu trebuie integrat aici un pic de Vanga, o picatura de Nostradamus si, episodic, ghidul practic al initierii in tarot, cu “t” la coada, nu tarod, lucru ce face parte din alt capitol al adevarurilor de viata. Ca si misterele obtinerii unui imam bayildi de mare succes. In rest, pentru o mai buna asemanare, ii sugeram doamnei Grecu luarea in greutate (care da impresia de bonomie, de calm, de asezare, de adevarata tihna), exersarea unui cabotinism cat mai evident si lingusirea invitatilor pana la obtinerea unei binemeritate senzatii de greata. Urat apus al unei cariere jurnalistice…Pe bune, ne-am obisnuit cu urlatul la invitati.