Dan Voiculescu, la butoanele Europei de Est

Dan Voiculescu se afla pe lista celor mai influenti 17 oligarhi din Europa de Est, intocmita de publicatia germana Ostpol.

Ostpol.de, o revista online ce prezinta anchete, reportaje si analize despre ce se intampla in regiunea noastra, a realizat un top inedit cu ocazia Zilei Anticoruptiei. Publicatia, care ofera continut in germana, engleza si rusa, a rugat jurnalistii de ancheta din 17 tari din Europa de Est sa faca un portret al celui mai influent oligarh din statul in care traiesc. Printre acestia se numara si Dan Voiculescu. Descrierea lui a fost facuta de Madalin Necsutu, ziarist specializat in Afaceri Externe si reporter de investigatie, care scrie pentru Evenimentul Zilei Moldova si Balkan Insight. “Numiti “magnati” in Occident sau “oligarhi” in Est, in Romania acestia sunt cunoscuti ca “moguli”. In prezent, datorita unei aprigi lupte anticoruptie, ei sunt mai putin influenti ca acum 10 ani. Unul dintre cele mai graitoare exemple este Dan Voiculescu, patronul Intact Media Group, care detine cateva institutii de presa, inclusiv posturi de televiziune si radio, ziare si site-uri de stiri. In 2009, concernul sau era estimat la 1,5 miliarde de euro. Inainte sa fie condamnat la 10 ani de inchisoare pentru coruptie si privatizari ilegale, in 2014, Voiculescu avea o avere de circa 250 de milioane de euro. Toate afacerile sale sunt controlate prin intermediul apropiatilor si membrilor familiei. Printre numele incluse in lista se mai numara si Vlad Plahotniuc (Moldova), Alisher Usmanov (Rusia) si Gagik Tsarukyan (Bulgaria).