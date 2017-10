Dan Barna, noul lider USR

Delegatii prezenti sambata, la Poiana Brasov, au ales noul presedinte al Uniunii Salvati Romania.

Numele noului lider USR este Dan Barna, votat in cadrul Congresului Extraordinar al Uniunii si preferat in favoarea contracandidatului sau, Vlad Alexandrescu. La nivel de cifre, va spunem ca Barna a obtinut 127 de voturi din cele 191 valabil exprimate, in timp ce fostul ministru al Culturii a primit doar 50 de voturi.

E de mentionat faptul ca fostul numar 1 in cadrul USR-ului a contestat acest congres, alegand sa nu se prezinte. “Am ales sa nu particip. Nu pot gira prin prezenta mea un congres viciat prin practici demne de PSD si PNL. Alegerile delegatilor din Bucuresti au fost anulate nestatutar, o spun parlamentarii juristi ai partidului, si refacute pe un sistem diferit de cel folosit in restul judetelor. (…) In orice caz, un start foarte prost pentru viitorul presedinte al USR, oricare ar fi el. Un presedinte care a incalcat deja statutul, ca membru al Biroului National, prin decizia pe alegerile din Bucuresti. Un presedinte ales la un Congres cu multe semne de intrebare, la care multi delegati au ales sa nu participe. Un presedinte fara legitimitate”, a notat Nicusor Dan, pe Facebook.