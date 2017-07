Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche si Audi, un mare cartel

Cei mai mari producatori de automobile din Germania, Daimler, BMW, Volkswagen si subsidiarele sale Porsche si Audi sunt investigati pentru suspiciunea de a forma un cartel tehnologic in ultimii 20 de ani, care a condus si la scandalul emisiilor in cazul masinilor cu motoare disel, intrucat au limitat tehnologia reala de curatare a emisiilor, pentru a face economie de spatiu si costuri.

Producatorii auto sunt in curs de investigare atat de catre biroul german anti-trust, cat si de Comisia Europeana in legatura cu acuzatiile, insa autoritatile au refuzat sa confirme raportul, invocand investigatii in curs. Acuzatiile vin la sfarsitul unei saptamani de “vanatai” pentru industria germana a automobilelor, care a vazut deja scandalul emisiilor amenintand ca va “inghiti” mai multe marci. Producatorul Daimler AG a rechemat peste trei milioane de autovehicule diesel Mercedes-Benz pentru a le reduce emisiile, in timp ce Audi a anuntat vineri ca recheama 850.000 de masini. Cele mai recente acuzatii s-ar putea dovedi si mai daunatoare, avand in vedere ca preturile masinilor au scazut brusc in lumina noilor informatii, cu 4,9% la marcile VW, 3,4% la BMW si 3,2% la Daimler. Autoritatile germane anti-trust au descoperit cartelul tehnologic anul trecut din intamplare, cand efectuau un control la birourile VW pentru a investiga suspiciunile privind un cartel separat de otel si au descoperit, de fapt, documente care releva intelegerea intre constructorii auto.