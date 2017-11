Daea zice iar bine: Puneti osu’ la munca!

Ministrul Agriculturii le-a transmis angajatilor APIA sa lase protestele, sa se linisteasca si sa munceasca pentru ca sunt bine platiti.

Nemultumiti ca salariile le vor scadea, in 2018, din cauza impactului pe care il va avea Legea salarizarii asupra veniturilor, angajatii filialelor APIA din mai multe judete au amenintat cu proteste si cu intreruperea, pentru cateva ore, a lucrului. Amenintarea nu l-a impresionat insa pe ministrul de resort Petre Daea, care le-a atras atentia salariatilor cu pricina ca au lefuri bune (in unele cazuri chiar mai mari decat salariul pe care il ia el) si deci este cazul sa lase protestele si sa munceasca cu sarg la plata subventiilor. ”Ei au o singura misiune: munca. O munca cinstita, pe bani remunerati corect. Nu cred ca sunt in situatia sa se planga acum de salarii. Eu asta le-am spus angajatilor APIA: <<Stati linisti si munciti!>>. Asta le transmit si acum: sa fie linistiti si sa munceasca, pana la inceputul anului mai este. Acum, trebuie sa dati subventiile, pentru ca avem bani in buget si acestia trebuie sa plece catre fermieri, nu sa-i blocam prin minister, pentru ca s-ar putea sa dam socoteala pentru treaba asta. Repet, asta le transmit: sa munceasca, pentru ca sunt platiti cu salarii bune, si sa muncim toti, in frunte cu mine. Eu, uneori, sunt sub nivelul unor functionari din APIA din punct de vedere al salariului”, si-a inteleptit Daea subordonatii.