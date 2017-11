Daea anunta sesizarea Consiliului Concurentei, in cazul scumpirilor alimentelor

Cresterea pretului unor alimente -constatata din plin de romani, in momentul in care cumpara hrana de baza -va ajunge in atentia inspectorilor de la Consiliul Concurentei, sesizati fiind de oficialii ministerului condus de catre Petre Daea.

Concret, in incercarea de a se lamuri aceste cresteri de preturi in cazul oualor sau a untului, de exemplu, reprezentantii Ministerului Agriculturii au dat o raita prin piete si in magazine, apoi au facut o comparatie cu costurile de productie. Si s-au decis sa se apeleze la Consiliul Concurentei, din cate a precizat Petre Daea, pentru Agerpres, citat de antena3.ro. “Am sesizat Consiliul Concurentei pentru a analiza situatia pe care am gasit-o in piata in aceasta perioada, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la oua, lapte, produse din lapte – si aici vorbim in special de unt, intrucat din analizele pe care le-am facut am constatat ca nu sunt motive obiective care sa determine cresterea de preturi”, a anuntat, printre altele, ministrul Agriculturii.