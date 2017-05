Dacia pregateste lovitura secolului

Uzinele Dacia au obtinut autorizarea de ridicare a unor instalatii de gaz natural comprimat la Mioveni, fapt ce va permite productia unui nou tip de motor in Romania. Practic, Renault va invada Europa cu noile motoare eco.

Uzinele Dacia de la Mioveni au primit licenta de la ANRE pentru montarea instalatiilor de GNCV – gaz natural comprimat, pregatind astfel terenul pentru lansarea pe piata a autovehiculelor care functioneaza pe baza acestui tip de carburant. Aceasta solutie este deja aplicata de mari firme din industria auto, precum Mercedes-Benz, si reprezinta o solutie pentru a reduce consumul de carburant al masinii. Un autovehicul care functioneaza cu gaz natural comprimat este o alternativa „eco” la cel pe baza de benzina sau motorina. Acest tip de autovehicul nu trebuie confundat cu cel care functioneaza cu propan, care este un carburant cu o compozitie total diferita. In lume, exista circa 23 de milioane de autovehicule pe baza de GNCV, cele mai multe in China, Iran si Pakistan. Aceasta solutie a acoperit, pana in prezent, in general autovehicule de mari dimensiuni, cum ar fi cele pentru transportul in comun, turistic ori scolar. Recent insa, chiar si autovehicule personale au inceput sa fie proiectate cu instalatii GNCV.

Dar de unde alimentam?

Romania trebuie sa respecte prevederile europene care spun ca, in reteaua de transport rutier a fiecarei tari trebuie sa fie cate o statie de alimentare GNCV la fiecare 150 de kilometri. Pana acum doi ani, nu era niciuna. In 2015, firma Antares o deschis o prima statie in Ramnicu Valcea, planurile fiind ca a doua sa fie deschisa la Bucuresti.