Dacia poate in Maroc, in Romania, nu!

Uzina Aliantei Renault-Nissan din Maroc care produce, deocamdata, doar modele Dacia a atins pragul de 1 milion de vehicule. Dar uzina mai are un mare atu: fabrica de la Melloussa, langa Tanger, este prima astfel de facilitate de productie cu emisii poluante zero.

In timp ce la Mioveni productia modelelor de top ale marcii romanesti detinuta de grupul francez continua in ritm sustinut, la Melloussa sunt asamblate tot mai multe vehicule, iar balanta competitivitatii pare sa incline tot mai mult catre uzina marocana care a inceput sa fabrice masini cu doar cinci ani in urma. Atingerea cotei 1 milion in doar cinci ani la Melloussa a dat companiei franceze si autoritatilor marocane ocazia de a prezenta unor jurnalisti veniti din toate colturile lumii modul in care au reusit sa dea nastere unui proiect cu caracteristici unice in lume: energia electrica necesara procesului de productie provine in proportie de peste 60% de la turbinele eoliene amplasate in jurul fabricii, iar intreaga energie termica necesara sectiei vopsitorie este produsa cu ajutorul unor cuptoare cu biomasa. In plus, uzina marocana din Melloussa are in componenta o statie de tratare a apei uzinale care elimina in proportie de aproape 100% compusii poluanti. Bineinteles, la Mioveni, nu avem nimic din acestea…