Dacia Duster se face praf

O veste proasta: si la ultimile teste de siguranta EuroNCAP, Dacia Duster (varianta noua) primeste doar trei stele. Deci nu e deloc sigura. Acest lucru, insa, nu pare sa influenteze vanzarile.

Specialistii spun ca, fata de testele de acum sapte ani, masina sta mai bine, dar este inca departe de ceea ce se cere cu adevarat pe piata. Ca idee, cinci stele euroncap au primit Hyundai Kona, Kia Stinger, BMW Serie 6, Toyota Yaris si Jaguar F-Pace. Colegele Dusterului, modele cu numai trei stele sunt Kia Stonic, Toyota Aygo, Alfa Romeo Giulietta, Ford C-Max si Grand C-Max sau Opel Karl. Desigur se poate si mai rau: Fiat Punto a luat un mare zero, dar este si foarte departe de pretentiile de SUV pe care le are Dacia Duster 2. De asemenea, Duster a primit doar 71% puncte pentru ocupantii adulti (pe locurile din fata), din cauza leziunilor suferite de manechinul de test. Pentru copii, scorul a fost si mai slab, doar 66%, inclusiv din cauza absentei unor airbaguri in partea din spate. La protectia pietonilor, scorul a fost de 56%, in timp ce echipamentele de asistenta pasiva au primit doar 37%, din cauza ca lipsesc cele mai multe dintre acestea. Modelul testat de EuroNCAP a fost un 1.5 dCi, echipat cu 6 airbaguri, doua frontale, doua laterale si doua cortina.