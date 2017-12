Cybersoldatii SUA sunt gata

Fortele terestre americane sunt pregatite sa trimita unitati cyber in zonele de conflict, au indicat responsabili ai Cybercom, noul comandament militar american specializat in razboi informatic.

In completarea fortelor militare, idee este utilizarea mijloacelor nonletale pentru a ”influenta, crea confuzie si a prelua controlul” luptei, a explicat colonelul Robert Ryan, comandantul unei brigazi cu baza in Hawai, care a lucrat cu cybersoldatii Fortelor terestre ale SUA. Acesti soldati de tip nou au fost integrati timp ce sase luni in unitati de infanterie, cu care au elaborat programe informatice ajustate la nevoile fiecarei unitati, pe care le-au testat ulterior in cadrul unor exercitii adaptate, a informat colonelul William Hartman, unul din responsabilii pentru fortele terestre din Cybercom. Insa debutul acestor exercitii, facute in principal la centrul de antrenament al Fortelor terestere din sudul Californiei, au inceput de trei ani. Cybersoldatii sunt ”capabili sa preia controlul manevrelor echipelor combatante pentru a penetra infrastructurile care exista in centrul de antrenament si apoi sa faca posibil ca adversarul sa nu mai poata folosi internetul”, a precizat Hartman. Colonelul a refuzat sa ofere detalii daca cybersoldatii au fost deja trimisi in zonele de conflict din lume. In mai, in timpul unei audieri in Congres, responsabili ai Pentagonului au explicat ca specialistii Cybercom cu cunoscut botezul focului in Siria, in operatiunile contra ISIS. Acestia au pus ”implanturi” in retelele ISIS pentru a putea supraveghea comunicarea jihadistilor. In unele cazuri, au reusit chiar sa imite sau sa modifice mesajele comandantilor ISIS pentru a-i dirija pe jihadisti in locuri care au fost imediat bombardate.