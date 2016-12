Cutremur puternic in Romania, resimtit si in Bucuresti, urmat de un altul – la cateva ore

Un cutremur puternic a zgaltait serios Capitala, in timpul noptii de marti spre miercuri, mai exact la 1 si 20 de minute. A fost unul dintre cele mai puternice seisme produse pe durata anului ce se va incheia peste cateva zile.

Miscarea telurica a avut, conform specialistilor de la Institutul de Fizica a Pamantului, 5, 3 grade pe Richter. A fost resimtita puternic in Capiala, dar si in alte localitati, unele din sud, desi epicentrul cutremurului a fost localizat in Vrancea, zona despre care se stie ca este cea mai activa din punct de vedere seismic din intreaga Romanie.

Expertii de la INFP au mai facut public faptul ca respectivul cutremur s-a produs la o adancime de aproape 99 de kilometri.

Insa mai trebuie precizat faptul ca, la cateva ore dupa producerea acestui prim seism a avut loc un altul, de intensitate mai redusa. A avut 2,9 pe Richter si a avut loc la o adancime apropiata de cel resimtit in Capitala, cu epicentrul tot in Vrancea.