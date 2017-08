Cutremur in zona Vrancea, resimtit si in Capitala

Un al doilea cutremur in judetul Buzau – zona seismica Vrancea, in mai putin de 24 de ore. Sesimul s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri si a fost simtit inclusiv in Bucuresti.

Conform informatiilor facute publice de catre specialistii de la Institutul de Fizica a Pamantului, miscarea telurica din dimineata zilei de 2 august a avut 4.9 pr scara Richter si s-a produs la ora 5 si 32 de minute, la o adancime de circa 132 de kilometri.

A fost, asadar, un seism mai puternic decat cel de marti la amiaza, care a avut 4.6 grade pe Richter. Ambele miscari telurice s-au produs in apropiere de orasele Nehoiu, Covasna si Intorsura Buzaului, conform infp.ro.