Cutremur de peste 4 grade, joi dimineata, in Vrancea

La primele ore ale zilei de 5 ianuarie, seismografele au inregistrat cea mai puternica miscare telurica din acest an, a patra din randul celor produse pe teritoriul autohton.

A fost vorba despre un cutremur de intensitate medie, de 4, 1 grade pe Richter, care s-a produs in Vrancea, zona cu cea mai pronuntata activitate seismica din Romania, la ora 6 si 23 de minute. Din cate au precizat specialistii de la Institutul National de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de peste 143 de kilometri.

Sesimul de joi vine la peste o saptamana de la cutremurul care s-a resimtit nu doar in Capitala, ci si in alte orase ale tarii, cel de 5.3 grade pe Richter, produs la primele ore ale zilei de 28 decembrie a anului trecut si care a semanat spaima in randul romanilor.