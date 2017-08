Cutremur de 4 grade in Italia: doi morti si zeci de raniti

Un seism produs in Italia, in insula Ischia, a curmat vietile a doua persoane.

Din cate anunta presa din peninsula, pana la momentul de fata se stie ca sunt cel putin 30 de oameni raniti, pe fondul prabusirii mai multor imobile.

Miscarea telurica s-a produs seara trecuta, la ora 20.57 si a avut 4 grade pe scara Richter, insa a fost resimtit puternic, urmare a faptului ca a fost un seism de suprafata. Trebuie spus ca salvatorii s-au mobilizat si au intervenit in zonele in care au fost raportate probleme la nivelul unor cladiri de locuinte, pe fondul producerii cutremurului. Din imaginile ajunse pe Internet se pot observa inclusiv momentele in care mai multi oameni sunt ajutati sa iasa dintre ruinele unor imobile.

foto: captura youtube