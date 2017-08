Cutremur de 3.8 grade, joi la amiaza, in Romania

Ziua si cutremurul, in judetul Buzau! De aceasta data a fost vorba despre un seism de intensitate mai redusa, comparativ cu cele din primele doua zile ale lui August.

Vorbim despre o miscare telurica de 3.8 grade pe scara Richter, ce a avut loc, din cate au transmis reprezentantii Institutului National de Fizica a Pamantului, joi, la 13 minute dupa ora 13. Seismul de azi s-a produs la o adancime de circa 116 kilometri, in judetul Buzau – zona Vrancea.

Tot in jurul orei 13 s-a produs si primul cutremur din aceasta luna, cel de 4.6 grade pe Richer, de pe 1 august, cu epicentrul tot in Buzau. Miscarea telurica din a doua zi a lunii august a avut loc, in schimb, in cursul diminetii, la ora 05 si 32 de minute, si a avut 4.9 grade pe Richter, conform INFP.