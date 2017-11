Cutremur: 535 de morti si 4200 de raniti in Iran si Irak

Bilantul (provizoriu) violentului seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica seara la granita dintre cele doua tari a depasit cele mai sumbre previziuni.

Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 25 de kilometri, la 30 kilometri sud-vest de orasul Halabija, intr-o zona muntoasa din provincia irakiana Suleimanieh, indica in prima faza Institutului geologic american (USGS). Ulterior, USGS si omologul sau iranian, au plasat ieri epicentrul seismului in Iran, in apropierea frontierei la 50 de kilometri nord dede Sar-e Pol-e Zaham, orasul cel mai afectat de sinistru (280 de morti). Cel mai mare numar de pierderi de vieti omenesti s-a inregistrat in Iran, majoritatea in provincia Kermanshah, limitrofa Irakului (407 morti). Ayatolahul Ali Khamenei, ghidul suprem iranian, a ordonat guvernului si fortelor armate sa-si mobilizeze ”toate sursele” pentru a ajuta populatia. Corturi, produse alimentare si apa au fost distribuite populatiei din zonele sinistrate, care a petrecut noaptea de duminica spre luni sub cerul liber. Scolile au ramas inchise ieri in mai multe provincii iraniene frontaliere cu Irak, in special cele din Kermanshah, unde au fost decretate trei zile de doliu. Ultimul mare cutremur din Iran a fost cel din decembrie 2003 din orasul Bam (sud-est) cand 31.000 de persoane au fost ucise iar orasul aproape total distrus. In 1990, un seism cu magnitudinea de 7,4 in Iran, in apropiere de marea Caspica, a ucis 40.000 de oameni, a ranit 300.000 si a lasat 500.000 fara adapost, devastand 27 de orase si 1871 de sate.