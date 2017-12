Custodele Coroanei, la Parlament: Bunatatea si iertarea tatalui meu au invins toate relele secolului trecut

Mesajelor adresate de catre seful statului, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, premierul Tudose si Patriarhul Daniel, in cadrul sedintei solemne de la Parlament, in memoria regelui Mihai, li s-a adaugat si discursul sustinut de catre Custodele Coroanei.

Principesa Margareta a urcat la tribuna salii – in care s-au aflat, printre altii, si dora sa cea mica, Principesa Maria, dar si alti inalti oficiali ai statului – si s-a adresat celor prezenti, subliniind ca “pentru aproape un secol, Regele Mihai a fost o parte din fibra statului roman”.

“Solemnitatea la care participam aduce omagiu regelui nostru, atat de iubit de poporul roman si admirat de intreaga lume”, a transmis Principesa Margareta. “Am pierdut, ca si intreaga natiune, un parinte. De aceea, in aceste clipe grele suntem uniti in doliul nostru. Bunatatea si iertarea tatalui meu au invins toate relele secolului trecut. (…) Familia mea si cu mine vom fi alaturi de institutiile statului in promovarea adevaratului chip al Romaniei si a intereselor ei pe plan international”, a mai transmis Custodele Coroanei, in mesajul adresat in cadrul sedintei solemne comune a Parlamentului.

Regele Mihai (96) a pierit, saptamana trecuta, in Elvetia. Sicriul fostului suveran urmeaza sa fie adus, zilele urmatoare, in tara, pentru a fi condus pe ultimul drum.

sursa foto: captura Antena3