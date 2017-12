Curcubeu de noua ore

Magic si efemer, acest fenomen este o atractie de cand lumea. Dar, in Taiwan, studentii si profesorii de la Chinese Culture University din Taipei s-au putut bucura de acest spectacol colorat ore intregi. Un nou record mondial.

Curcubeul a devenit fizibil la ora 6.57 dimineata. Pentru a nu disparea decat la ora 15.55, adica dupa 8 ore si 58 de minute mai tarziu. ”Un cadou al cerului”, au estimat studentii si profesorii care s-au mobilizat in grup pentru a inregistra fenomenul. ”Timp de patru ore le-am cerut tuturor studentilor sa faca fotografii si sa mentioneze data si ora”, a declarat profesorul Chou, specialist in atmosfera terestra. Nu mai putin de 10.000 de fotografii au fost facute din campusul universitatii, in timp ce altele au fost facute din alte campusuri si de locuitorii din regiune. Suficient, arata profesorul Chou, sa fie inregistrat in Cartea Guiness un nou record mondial pentru durata unui curcubeu. Precedentul record, de sase ore, a fost inregistrat in 1994, in Marea Britanie. Curcubeul este un fenomen optic care se produce pe timp de ploaie dar cu soare, ceea ce face vizibil spectrul luminii solare descompusa de picaturile de ploaie, care actioneaza ca o prisma, rezultand cunoscutul arc colorat, rosu la exterior si violet la interior. Isaac Newton a retinut sapte culori: rosu, oranj, galben, verde, bleu, indigo si violet. Sase din aceste culori corespund unui camp cromatic bine definit.