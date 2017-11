Cuplul mostenitor al Casei Regale este foarte ocupat cu NIMIC

Recent, s-a anuntat ca principesa mostenitoare si Radu Duda au plecat de la capataiul Regelui, unde a venit principesa Sofia, pentru a se intoarce la Bucuresti, chemati de indatoririle pe care le au. Anuntul suna atat de serios, de parca cele doua Altete aveau de condus vreo tara…

Ce ar fi fost oare atat de important ca sa justifice plecarea unei fiice de la capataiul tatalui sau grav bolnav? Cum rusii nu intrasera in tara si nici nu se anuntase trecerea la monarhia constitutionala, ne-am gandut mult la indeletinicirile Altetelor Lor. Si pot fi doar trei motive: accelerarea initiativei legislative a lui Tariceanu care transforma Casa Regala in agentie guvernamentala si pe membrii familiei Regale in functionari, lansarea volumelor despre regalitate de la Gaudeamus sau sosirea iernii in Capitala si obligativitatea de a incalzi Palatul Elisabeta corespunzator anotimpului. Treaba cu functionari pe banii poporului se sustine , daca luam in calcul foamea de bani care a infiltrat stafia lui Hagi Tudose in Palatul Elisabeta. (Aici trebuie sa facem o paranteza ilustrativa: Castelele Peles si Pelisor, impreuna cu terenurile aferente, au fost restituite, pe 1 martie 2007, Regelui Mihai I, in urma unei decizii de retrocedare. Potrivit Memorandumului incheiat atunci intre Guvernul Romaniei si Casa Regala, proprietarul se angajeaza sa transforme muzeul Peles intr-un muzeu al statului roman, contra unei sume de bani, si isi asuma obligatia de a nu mai revendica bunurile mobile din Castelul Peles, Bun, dar prin august anul acesta, contractul expira si Casa Regala a cerut sa se mareasca chiria ce i se cuvine pentru Palatul Peles, de la cinci mii de euro pe luna, la cinzeci de mii de euro pe luna. Generozitate princiara, ce vreti! Oricum Regele nu ar fi facut asa ceva! ) O a doua cauza ar fi fost lansarea unor volume despre regalitate, la Gaudeamus. Ceea ce s-a si intamplat, dar Altetele Lor nu au participat la evenimente. Una dintre lucrari este “Sustine cu a ta mana Coroana Romana”, scrisa de Principesa Mostenitoare Margareta si de Principele Radu, manu propria. O alta carte lansata tot aici a fost „Margareta a Romaniei. O Principesa in serviciul tarii regasite”, de Andrei Cioroianu. Acest al doilea titlu parca-parca e rupt din argumentatia pentru transformarea Casei Regale intr-un grup functionaresc bine organizat de sinapsele taricene. Dar oare merita sa-ti parasesti tatal aflat pe patul de moarte pentru numai atat?