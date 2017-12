Cuplul din Voluntari il asediaza pe Tudose

Gabriela Firea isi bate joc de Liviu Dragnea: a incheiat armistitiul cu Tudose de gura liderului PSD dar l-a scos la bataie pe sotul Pandele.

Firea nu si-a pierdut vremea cu Dragnea, ci a acceptat sa bage sub presul PSD razboiul cu Mihai Tudose. Pres deranjat insa dupa doar cateva ore de sotul ei Florin Pandele – pesedist sadea si primar in Voluntari. Care a anuntat ca vrea sa se cazeze el in Piata Victoriei, sub geamurile premierului Tudose. Nu ca sa-i cante colinde de sezon, ci ca sa conteste proiectul de buget pe 2018 – unul care nu compenseaza pierderile suferite de bugetele locale dupa aplicarea noului Cod Fiscal: ”Nu am de ales decat sa ma duc in Piata Victoriei, nu acolo a zis Tudose ca e piata protestelor?”. Iar ca sa nu mearga cu mana goala la usa premierului, Pandele a facut apel catre primarii ”de la stanga si de la dreapta spectrului politic” sa iasa in Piata si ”sa faca galagie” acum, inainte ca legea bugetului sa intre in vigoare. Obligat de nevasta sa se bata cu colegii de partid, Pandele a ignorat mesajul de pace lansat , ieri, de Niculae Badalau – ”Lucrurile s-au rezolvat, primarii vor fi multumiti” – si a tinut-o pe a lui cu iesitul in Piata. Toate bune si frumoase, in fond pesedistii au tot dreptul sa se ingroape singuri, dar nu poti sa nu te intrebi ce s-ar fi facut Pandele daca suava sa soata ar fi reusit sa-si monteze tarabele in Piata Victoriei? Unde ar mai fi protestat bietul edil provincial? Daca ar fi cutezat sa deranjeze targul patronat de soata ajunsa primar general, acasa nu s-ar mai fi putut intoarce. La PSD in poarta ar fi putut merge daca Tudose ar da mai des pe acolo, dar Dragnea este cel care bantuie pe la sediu iar Firea nu are in plan o confruntare directa cu liderul PSD in perioada ramasa din acest an. Practic, Pandele ar fi ramas cu protestul in aer daca nu ar fi fost premierul Tudose – cel care i-a zburatacit la timp nevasta, cu targ cu tot, din Piata Victoriei. Pentru binele facut, Pandele i-ar putea da o bere lui Tudose, inainte sau dupa proteste. Important este sa nu afle doamna care cucurigeste dupa cum se vede nu numai la Primaria Capitalei, ci si in Voluntari.