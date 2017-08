Cuplu de pensionari, lovit de tren in Lugoj

La cateva zile de cand o mama insarcinata si copilele ei au piertit lovite de un tren ce pornise din Capitala catre Constanta, iar la cateva ore dupa tragedia de la Branesti un barbat avea sa-si gaseasca sfarsitul sub rotile unei garnituri, in Vaslui, un nou caz socant s-a produs, de aceasta data sambata, in Lugoj.

Doi soti – persoane cu o varsta inaintata – au fost izbiti de un tren de marfa, in timp ce incercau sa treaca sina ferata.

La fata locului au ajuns medicii de la ambulanta, dar si politistii, acestora din urm revenindu-le misiunea de a stabili cum anume au ajuns cei doi soti in fata trenului.