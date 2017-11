Cumplit! Angajata de la Zoo, atacata de un tigru siberian in timp ce-i aducea de mancare

Angajata unei gradini zoologice din Rusia se zbate intre viata si moarte intr-un spital din Kaliningrad, dupa ce a fost atacata, duminica dimineata, din senin, de un tigru siberian. Femeia, care aducea zilnic hrana pentru fiara, a fost trantita la pamant de animal si doar interventia disperata a vizitatorilor a facut ca ea sa scape nemancata. Uimitor, ingrijitoarea a fost ajutata de spectatorii socati, care au urlat si au aruncat cu pietre in tigru in incercarea de a-i distrage acestuia atentia. Un barbat chiar a ridicat o masa si cateva scaune de la o cafenea din apropiere, pe care apoi le-a azvarlit peste gard, in dreptul masculului Taifun, in varsta de 16 ani. Angajata gradinii zoologice din Kaliningrad a fost grav ranita, fiind transportata de urgenta la spital. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii a anuntat ca “pacientul a fost adus la spital cu mai multe rani la nivelul corpului si membrelor. Femeia este constienta, starea ei fiind evaluata ca stabila, dar critica”. Procuratura din Kaliningrad a deschis o investigatie penala. Tigrul Taifun s-a nascut pe 1 iulie 2001, in gradina zoologica din Chelyabinsk, inainte de a fi mutat mai tarziu la Zoo din Kaliningrad. Este primul incident de acest gen in care batranul tigru este implicat.