Cumnatul lui Adrian Nastase, fript de ASF

Dan Odobescu, cumnat cu fostul premier Adrian Nastase si presedinte in consiliul de administratie al City Insurance, a fost amendat cu 20.000 de lei de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Lui Odobescu i-a fost retrasa autorizatia pentru functiile de conducere detinute.

“Prin neindeplinirea in mod corespunzator a masurii privind optimizarea programului de reasigurare pentru minimizarea riscului de subscriere afferent politelor RCA au fost incalcate prevederile art.14 aliniat 1 din Legea nr 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu prevederile articolul 4 alineat 1, articolul 2, alineat 1 si ale articolului 6 din Decizia ASF nr.1.458/2016 fapta ce constituie contraventie conform dispozitiilor articolul 80 alineat 1, itera e din Legea nr.503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu prevederile articolul 163, alineat 1, litera p, din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare”, se arata in Monitorul Oficial. Potrivit ASF, conducerea societatii are obligatia realizarii unor masuri preluate din planul de redresare, la care se mai adauga actiuni de restabilire a fondurilor proprii eligibile care sa acopere cerintele de capital minim (MCR) si de solvabilitate (SCR), prin capitalizarea de catre un potential investitor