Cum vrea CFR-istul Marius Chiper sa ascunda urma bonusului de 117.000 de euro

Deranjat ca ziarul „National” a dezvaluit faptul ca pentru activitatea depusa in anul 2016, desi nu a performat cu absolut nimic, a fost recompensat cu o prima de 529,06 mii lei (aproximativ 117.000 de euro), directorul general al CFR SA, Marius Chiper incearca sa-si ascunda matrapazlacurile amenintand cu procese. Mai mult, confundand compania nationala CFR SA cu propria-i mosie de la Rosiorii de Vede, Marius Chiper continua sa minta. Asta desi datele din articolul ”Prima nesimtita pentru realizari mincinoase” il priveau doar pe el, Marius Chiper, nu compania CFR SA.

Angrenand pentru satisfacerea propriului orgoliu resursele companiei ce o conduce, Chiper si-a permis sa solicite publicarea unui drept la replica mincinos, plin de afirmatii false ce contrazic logica, bunul simt si chiar documentele semnate de el insusi. Cu o indrazneala obraznica, Marius Chiper a sustinut ca el „nu avea posibilitatea legala si nici nu a incasat sumele cuprinse in raportul pentru anul 2016, acestea referindu-se la activitatile derulate in anul 2015”. Cum ar putea insa o situatie contabila aferenta anului 2016 sa se refere la activitatile derulate in anul 2015? Si cat de departe poate sa mearga Chiper cu minciuna, atat timp cat in Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2016 scrie, negru pe alb: “Valoarea indemnizatiei directorului general al CFR SA pentru anul 2016 a fost de 793,59 mii lei, din care componenta fixa in valoare de 264,53 mii lei, componenta variabila in valoare de 529,06 mii lei”.

Contrazis de propriile acte

Desi incearca sa sustina ca nu a incasat in totalitate cei 793,59 mii lei, argumentand cu declaratia sa de avere aferenta anului 2016, Marius Chiper uita sa spuna ca mare parte din prima ii va fi virata in cont pe parcursul acestui an.

Este si firesc, avand in vedere ca bonusul de 529,06 mii lei (adica aproximativ 117.000 de euro), ii este platit cu titlu de rasplata pentru asa zisa perfomanta manageriala din anul 2016. Asadar, trebuia sa se incheie anul 2016 pentru ca el sa isi incaseze banii, fapt specificat si in documentele interne ale CFR SA. “Componenta variabila aferenta anului 2016 urmeza sa fie achitata in anul 2017 in conditiile indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de de performanta pentru anul 2016”, se specifica, foarte clar, in Raportul Administratorilor ce insoteste Bilantul contabil pentru anul 2016. Mai mult, acelasi document indica si perioada aproximativa in care Marius Chiper va incasa bonusul pentru performantele sale discutabile ca manager al CFR SA: “Plata componentei variabile pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta se va realiza in termen de 5 zile de la sedinta in care Adunarea Generala a Actionarilor aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite pentru anul 2016”. Cum AGA CFR SA a fost programata a fi convocata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2017, probabil Marius Chiper deja are in conturi bonusul de performanta de 529,06 mii lei. Dar continua sa sustina contrariul.

Dezastrul infrastructurii feroviare, premiat ca performanta

Asa cum am prezentat in materialul anterior, pentru a-si incasa bonusul de performanta, directorul general al CFR SA, Marius Chiper, a preferat sa raporteze profit, sa nu cheltuiasca banii pentru a repara miile de poduri, tuneluri si macazuri deteriorate, cu durata de functionare expirata, ce pun in pericol circulatia pe calea ferata.

Incapabil sa isi recunoasca lacomia si prostul management, Chiper a realizat la conducerea CFR SA in anul 2016 un profit brut de 594 milioane de lei. Doar ca sa dea bine in cifre. Cert este ca acesti bani ar fi trebuit mai degraba a fi folositi pentru repararea infrastructurii feroviare ce este intr-o stare jalnica. Fapt recunoscut sub semnatura proprie de insusi Marian Chiper: „Pe intreaga retea sunt 1.207 puncte periculoase, din care 427 sunt de categoria I, iar dintre aceste 272 puncte periculoase sunt pe linii magistrale si principale. (…) Pe zona punctelor periculoase sunt introduse 146 limitari de viteza si 36 de restrictii de viteza. In anul 2016 au fost programate la lucrari un numar de 49 de puncte periculoase…”. Ce a rezultat in mod direct din nerepararea punctelor periculoase? O viteza comerciala medie pe calea ferata in 2016 de tot rasul. 43,8 km/h pentru trenurile de calatori si 15,88 km/h pentru trenurile de marfa.

Interimar de peste un an

Controlat direct de Ministerul Transporturilor, care este unic actionar al CFR SA, Marius Chiper pare ca se bucura, neasteptat, de protectia ministrului Razvan Cuc. Solicitat sa ne ofere un punct de vedere fata de modul in care Chiper si-a bugetat prima de 529 mii de lei, ministrul Transporturilor nu a catadicsit sa ne raspunda. Inca. Desi Marius Chiper a fost numit director interimar in guvernarea lui Dacian Ciolos pe baza recomandarilor facute de un alt cfr-ist din Rosiorii de Vede, Valeriu Zgonea, interimatul sau dureaza de peste un an de zile. Desi este obligat sa organizeze o selectie pentru a numi la sefia CFR SA un adevarat manager, Razvan Cuc ezita sa faca acest pas. La mijloc ar fi, sustin diverse surse, interesul pentru anumite contracte si plati preferentiale. De milioane de euro.