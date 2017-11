Cum vede premierul lucrurile. Explicatia sa pentru “inflamarea excesiva a opiniei publice”

Cu o intarziere de 35 de minute fata de ora anuntata si cu mai multi sindicalisti aflati la protest, in fata sediului Guvernului, sedinta Executivului in cadrul careia urmeaza sa se adopte masurile prevazute de asa-numita “revolutie fiscala” a inceput, cu premierul spunandu-si un punct de vedere cu privire la reactiile iscate, indeosebit in ultima vreme, de aceste modificari anuntate.

“Pe ordinea de zi sunt masurile de modificare a Codului Fiscal. Si, ca sa nu fiu secretos, va spun care este parerea mea si a unora dintre colegii mei despre inflamarea excesiva a opiniei publice. Nu este vorba despre trecerea contributiilor – acolo si sindicate si patronate, care pana deunazi erau foarte in regula cu trecerea contributiei – s-au inflamat dupa ce Guvernul doreste sa introduca niste masuri foarte ferme in ceea ce priveste externalizarea profitului. (…) In acest sens s-au inflamat niste multinationale, dar, din fericire inteleg ca au inteles ca nu este cazul, ca finalul va fi acelasi”, a anuntat Tudose, in debutul sedintei de miercuri a Cabinetului sau.