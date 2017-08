Cum va fi vremea in urmatoarele ore! S-au emis atentionari meteo

Daca in Bucuresti e soare, iar temperaturile sunt placute, in alte zone din tara in dupa-amiaza zilei in curs un fenomen meteo care isi va face simtita din plin prezenta s-ar putea dovedi suparator pentru cei care planuiesc sa iasa la plimbare, multi romani avand zi libera in aceasta marti, de Sfanta Maria.

Este vorba despre vant, fenomen care, din care anunta meteorologii prin intermediul uneia dintre multiplele atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN, isi va face simtita prezenta, cu rafale de peste 55-60 km/h, in zona joasa a judetului Vrancea, pana catre ora 18.

Si tot pana la ora 18 sunt valabile alte doua atentionari de acest gen. Una vizeaza intensificari ale vantului de pana la 55-60 km/h, valabila pentru judetele Braila, Buzau – mai exact localitatile: Buzau, Pogoanele, Ramnicu Sarat, Balaceanu, Balta Alba, Boldu, Bradeanu, C.A. Rosetti, Cilibia, Cochirleanca, Costesti, Galbinasi, Gheraseni, Ghergheasa, Grebanu, Largu, Luciu, Maracineni, Padina, Podgoria, Posta Calnau, Puiesti, Ramnicelu, Robeasca, Rusetu, Sageata, Scutelnici, Smeeni, Tintesti, Topliceni, Vadu Pasii, Valcelele, Valea Ramnicului, Zarnesti, Ziduri, dar si Ialomita – localitatile: Amara, Cazanesti, Slobozia, Tandarei, Albesti, Andrasesti, Bucu, Buesti, Ciochina, Ciulnita, Cocora, Colelia, Cosambesti, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazar, Giurgeni, Grivita, Gura Ialomitei, Marculesti, Mihail Kogalniceanu, Milosesti, Movila, Ograda, Perieti, Platonesti, Reviga, Saveni, Scanteia, Suditi, Traian, Valea Ciorii.

Cealalta vizeaza judetul Tulcea si, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, anunta rafale de peste 55-65 km/h, de asemenea, pana la ora 18.