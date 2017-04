Cum supraaglomereaza Erdogan puscariile

In vreme ce Romaniei i se cere sa rezolve ingramadeala din penitenciare, presedintele Recep Tayyip Erdogan mai are putin si arunca dupa gratii toata Turcia. Si nu da socoteala nimanui. E drept, nu e tara UE. Si nici n-o sa fie in ritmul asta.

Lasate de-o parte in timpul referendumului privind modificarea Constitutiei, epurarile comandate de Erdogan au reinceput cu o amploare inegalata in ultimele luni. ”O operatiune de soc”, titreaza cotidianul proguvernamental Milliyet. Acuzate de adepte ale predicatorului Fethullah Gulen (instigatorul puciului ratat din 15 iulie 2016), persoanele vizate reprezinta, potrivit autoritatilor, ”o amenintare la siguranta nationala”. Peste 1000 de persoane din randurile politiei au fost arestate si peste 9000 de politisti au fost suspendati si urmeaza sa fie anchetati. 7000 de mandate de arestare au fost emise contra politistilor din 81 de orase din tara. Printre persoanele vizate de aceste mandate, 1009 sunt descrise cum ca au jucat rolul de ”imami secreti” in sanul politiei. Ieri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Turciai sa respecte ”deplin” statul de drept. ”Bineinteles ca Turcia are dreptul sa se apere si de a-i urmari pe cei care se afla in spatele tentativei de lovitura de stat, dar nu cu incalcarea regulilor statului de drept”, a declarat Stoltenberg. Pe de alta parte, Angela Merkel a cerut, tot ieri, Ankarei sa raspunda la intrebarile ridicate de observatorii europeni cu privire la derularea referendumului din 16 aprilie, gratie caruia Erdogan isi va dubla puterile in stat. Un raport al OSCE si al Consiliului Europei arata ca 2,5 miioane de buletine de vot ar fi putut fi manipulate in timpul scrutinului. ”Urmarim cu mare atentie cum va trata guvernul turc aceste rapoarte”, a declarat Merkel.