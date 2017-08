Cum sunt antrenati copiii impotriva terorismului

In curand, copiii de gimnaziu din Marea Britanie vor primi un nou manual destinat dezvoltarii capacitatilor de a face fata unui atac teorist. Manualul, elaborat ca un album de banda desenata in care eroii sunt elevii unei scoli de soricei, iar amenintarea o reprezinta o pisica in cautare de hrana.

Principalele obiective ale manualului sunt acelea de a-i invata pe copii care sunt principalele actiuni in cazul unui aventual atac terorist precum acela de a face fata unui om inarmat cu un pistol sau un cutit si care are le ameninta viata. Astfel, exista patru piloni importanti: fugi, ascunde-te, suna la politie, trateaza un coleg ranit pana la sosirea unei ambulante. Toate acestea trebuie facute in mare liniste, asa cum fac soriceii care nu vor sa cada prada unei pisici mari si rele, pe nume Moggy. Evident, termenul terorism nu se regaseste in manual, dar aptitudinile necesare supravietuirii sunt aceleasi. Deja sute de profesori au fost instruiti cum sa foloseasca acest nou manual si se asteapta distribuirea lor la nivel national. Albumul a fost elaborat de o echipa de specialisti din armata care se ocupa cu ceea ce se numeste Departamentul de Sanatate al Apararii si totul a plecat de la conceptul de a–i instrui pe civili in lupta pentru supravietuire.