Cum suna sesizarea pe care sefa DNA a inaintat-o Inspectiei Judiciare, dupa declaratiile lui Ghita

Nu a trecut prea multa vreme de cand sefa DNA iesea de la discutiile cu ministrul Justitiei facand primele comentarii in privinta afirmatiilor pe care le-a facut, in ultima perioada, fostul deputat Sebastian Ghita, la un post TV, anuntand ca s-a adresat CSM-ului, ca pe site-ul Directiei Nationale Anticoruptie au aparut detalii cu privire la sesizarea formulata de Laura Kovesi catre Inspectia Judiciara, structura care functioneaza in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, in comunicatul DNA rezulta faptul ca sefa Directiei solicita Inspectiei Judiciare “sa efectueze verificari cu privire la situatia constatata in legatura cu declaratiile facute” de catre Sebastian Ghita, ” in cadrul unei serii de inregistrari video, prezentate in mod succesiv de postul Romania Tv in perioada 28 decembrie 2016 – 5 ianuarie 2017 si preluate si de alte institutii media”. Se aminteste faptul ca fostul deputat pe care institutia condusa de Kovesi l-a trimis in judecata in doua dosare in care e acuzat de coruptie, si care la momentul de fata e dat in urmarire generala, in vederea arestarii preventive.

Prezentam in cele ce urmeaza, integral, mentiunile din dreptul motivelor care au determinat-o pe Laura Kovesi sa formuleze un astfel de demers:

“Sesizarea Inspectiei Judiciare are in vedere urmatoarele:

- afirmatiile tendentioase si mincinoase, facute de o persoana care in prezent este inculpata in mai multe dosare (fie in curs de judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, fie in investigare la Directia Nationala Anticoruptie) sunt de natura sa submineze autoritatea judecatoreasca si sunt de natura a pune in discutie deontologia profesionala a magistratilor.

- afirmatiile urmaresc decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si a activitatii procurorului sef al institutiei, precum si a sistemului judiciar in general, prin inducerea in opinia publica a ideii ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal.

- afirmatiile lansate in spatiul public acrediteaza ideea ca independenta si impartialitatea procurorilor este influentata de persoane cu anumite interese, iar solutiile sunt dispuse in mod arbitrar, neavand la baza elemente de probatiune administrate legal.

- afirmatiile pot avea drept consecinta crearea unei stari de neincredere in justitie in ansamblul sau, prin afectarea prestigiului justitiei.

Prin prisma celor mentionate, se poate aprecia ca afirmatiile au un impact deosebit asupra opiniei publice, fiind de natura sa aduca atingere independentei sistemului judiciar.

Acestea creeaza dubii greu de inlaturat cu privire la independenta magistratilor, acreditand ideea ca activitatea procurorilor implicati in infaptuirea procesului judiciar se desfasoara cu incalcarea principiului consacrat de art. 2 din Codul de procedura penala, conform caruia procesul penal se desfasoara conform dispozitiilor prevazute de lege.

In sesizare se arata ca afirmatiile tendentioase si mincinoase lansate in spatiul public de GHITA SEBASTIAN AURELIAN nu sunt singulare.

De aceea prezentei sesizari i-au fost atasate anexele din care rezulta ca, incepand cu luna aprilie 2016, chiar de la Tribuna Parlamentului Romaniei, apoi in mass media, acesta a avut constant manifestari publice prin care actul de justitie a fost diabolizat, justitia fiind prezentata ca fiind un factor nociv pentru democratie.

Cu toate ca prin deciziile Inspectiei judiciare si ale Plenului C.S.M. s-a statuat ca afirmatiile acestuia din spatiul public nu au fundament si constituie o diseminare de informatii tendentioase, acesta a continuat sa lanseze afirmatii denigratoare, urmarind sa induca ideea ca justitia este abuziva.

Inspectia judiciara, in rapoartele intocmite, a remarcat ca acesta lanseaza acuzatii in spatiul public, in scopul dezinformarii opiniei publice asupra modului de functionare a sistemului judiciar cu efect profund negativ asupra increderii in sistemul judiciar.

Repetarea acestor afirmatii tendentioase necesita noi demersuri din partea C.S.M., singurul garant al independentei justitiei, deoarece au generat si genereaza zilnic discutii in cadrul emisiunilor televizate, in presa scrisa, inducandu-se si accentuandu-se ideea unei functionari anormale si incorecte a sistemului judiciar, acreditandu-se ideea ca instantele de judecata si Directia Nationala Anticoruptie instrumenteaza dosarele preferential si contrar legii.

Acest mod de expunere publica demonstreaza existenta unei campanii de presa pentru a induce in constiinta colectiva ideea ca sistemul judiciar este la discretia unor persoane cu functii de conducere care nu respecta Constitutia Romaniei si legile tarii.

Avand in vedere ca aceste aspecte au fost constatate si prin raportul Inspectiei Judiciare din 13.12.2016, nr. 7989/IJ/4215/DIJ/1792/DIP/2016, in sesizare se arata ca sunt absolut necesare demersuri pentru a stopa acest mod brutal in care, in ultimul an, sistemul judiciar este supus unui proces fara precedent de destabilizare si decredibilizare.

Demersul prezent le-a fost adus la cunostinta si ministrului Justitiei, precum si procurorului general al Romaniei. “

