Cum se vede motiunea anuntata de PNL. Dragnea: un gest democratic si au tot dreptul sa-l faca

Dragnea da de inteles ca nu ar exista emotii nici in privinta planului PNL de a depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului, si nici in eventualitatea in care s-ar putea contesta Ordonanta care aduce modificari Codului Fiscal la Curtea Constitutionala, cum, de asemenea, si-ar dori liberalii.

Intrebat daca anuntata intentie a PNL-ului condus de Ludovic Orban – de a initia o motiune de cenzura la adresa Executivului Tudose, urmare a adoptarii OUG-ului cu asa-numita ‘revolutie fiscala’ – produce ingrijorari in randul Coalitiei, Liviu Dragnea a raspuns negativ, ba chiar a facut o gluma. “Nu, este un gest democratic si au tot dreptul sa-l faca, si noi am depus motiune de cenzura -si impotriva altora, si impotriva noastra”, a subliniat, zambind, seful PSD, pana sa ajunga la Congresul in cadrul caruia tinerii social-democrati isi aleg conducerea.

sursa foto: Facebook