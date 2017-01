Cum se va desfasura investitura lui Trump

Inauguration Day, prevazuta pentru 20 ianuarie, este unul din ritualurile cele mai importante si mai simbolice ale democratiei americane.

La ora actuala etapele acestei ceremonii, ale carei origini dateaza din 1789, se articuleaza in jurul unor momente cheie. In primul rand, prestarea juramantului pe treptele Capitoliului, in fata multimii. Apoi, presedintele se adreseaza natiunii, ceremonie ea insasi intercalata cu diverse discursuri, rugaciuni, cantece si prestatii artistice. Urmeaza un pranz traditional la Capitoliu urmat de o defilare pe Pennsylvania Avenue. Ziua se incheie odata cu popularele baluri organizate in toata capitala. Viitorul cuplu prezidential va asista doar la doua din aceste baluri. Stephen Miller, un tanar californian (fost consilier al viitorului ministru al Justitiei, Jeff Sessions), istoricul Douglas Brinkley si consilierul Stephen Bannon au fost solicitati sa redacteze discursul lui Trump. Trei fosti presedinti vor asista la depunerea juramantului: Jimmy Carter, Bill Clinton si George W. Bush. In total, 13.000 de militari si membri ai Garzii Nationale vor securiza capitala SUA. Potrivit New York Times, costul operatiunii se ridica la 100 milioane de dolari. Mai ales ca 23 de autorizatii de manifest anti-Trump au fost eliberate pentru Inauguration Day. In 2009, costul Inauguration Day a fost de 170 milioane de dolari. Ulterior, Barack Obama a autorizat ca o parte din cheltuieli sa fie asigurate de firme private. Trump spera sa stranga 65-75 milioane de dolari. Doritorii care vor sa asiste la festivitati in prezenta noului presedinte ales vor trebui sa scoata din buzunar intre 25.000 si un milion de dolari.

Muzica e cu cantec…

Contrar unor staruri precum Celine Dion, Elton John, Bruno Mars, Justin Timberlake, Andrea Boccelli sau trupa Kiss, care au refuzat sa cante pentru investitura lui Trump, pop starul britanic Rebecca Ferguson (finalista X-Factor) si-a dat acceptul.

Cu o conditie insa. Sa fie lasata sa cante melodia Strange Fruit, o piesa plina de semnificatii in SUA, care evoca populatia de culoare si opresiunile pe care le-a suferit. Interpretata prim data in 1939 de Billie Holiday, piesa este inspirata de un poem scris de Abel Meeropol, poem care denunta linsajele si persecutiile rasiste impotriva afro-americanilor din secolul 20. Strage Fruit face referire la corpul unui afro-american spanzurat intr-un copac. Pentru moment, echipa lui Trump nu a raspuns cererii formulate de cantareata britanica. Se stie sigur ca pentru imnul american a fost confirmata tanara Jackie Evancho (16 ani) , fosta finalista la American’s Got Talent.

Cearta pe Guantanamo

Pana la investitura, Barack Obama si succesorul sau si-au afisat dezacordurile cu privire la viitorul inchisorii Guantanamo, Casa Alba amintindu-i lui Trump ca va trebui sa astepte pana in 20 ianuarie pentru a fi la butoane. Intr-un tweet, Trump s-a opus oricarui nou transfer al detinutilor din Guantanamo catre alte tari, avertizand cu posibila recidiva a acestor ”indivizi periculosi”. Raspunsul lui Obama, via purtatorul de cuvand Josh Earnest, a sosit, sec: ”Ma astept la alte transferuri”. ”Trump va avea ocazia sa-si puna in aplicare politica dupa ce-si va prelua functiile”. Dar Obama nu si-a putut indeplini promisiunea de campanie: inchiderea Guantanamo, care incarneaza, potrivit multor cancelarii, excesul in lupta antitero dusa (fara succes) de SUA. Doar a redus numarul detinutilor: de la 242 (in 2009), la 59, astazi.

11 ianuarie, prima conferinta de presa

Marti, Trump a anuntat pe Twitter ca va tine prima sa conferinta de presa ca presedinte ales in 11 ianuarie, la New York. Activ pe social-media, magnatul nu a acordat, dupa alegerile prezidentiale, decat cateva interviuri. O conferinta ce se anunta dificila, apreciaza observatorii, in special datorita numeroaselor intrebari cu privire la conflictele de interese cu care este confruntat Donald Trump, un miliardar aflat in fruntea unui imperiu economic putin transparent, cu ramificatii internationale. Iar faptul ca a decis sa-si lase afaceril pe mana copiilor sai nu va rezolva problema, acestia fiind consilieri apropiati ai lui Trump si au jucat un rol extrem de activ in campania si in nominalizarile viitoarei administratii Trump.