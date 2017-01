Cum se razbuna o femeie inselata: lipeste afise in tot orasul!

O femeie tradusa in amor a impanzit strazile din Warwick, un oras din centrul Marii Britanii, cu sute de postere in care il invita pe domnul Graham sa ramana cu respectiva domnisoara, daca tot este atat de buna la pat, pentru ca ea nu mai are nevoie de un nemernic care o insala.

Astfel, in cateva ore, aproape toti cei 25.000 de locuitori din Warwick au aflat de intreaga tarasenie, posterele cu pricina mentionand si faptul ca doamna tradusa i-a aruncat barbatului cheile de la masina in canal, a schimbat incuietoarea de la casa si i-a golit acestuia cardurile bancare. Nu in ultimul rand, femeia – pe numele mic Linda – le-a urat dragalasilor amanti un an nou fericit, intr-un demers razbunator care i-a amuzat pe cei mai multi dintre localnici. Potrivit tabloidului The Sun, pentru a-si duce planul la bun sfarsit, femeia a apelat la serviciile unei firme specializate in realizarea de postere, comandand nu mai putin de 50 de bucati, pe care ulterior le-a expus in diferite locatii din oras.