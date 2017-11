Cum scapa bancile de procurori

HSBC, cea mai mare din Europa, dupa active, plateste 300 milioane euro pentru a inchide o investigatie a procurorilor. Banca este acuzata ca, prin subsidiara din Elvetia, si-a “ajutat” clientii, sa faca evaziune fiscala pin neplata taxelor. Unii din beneficiari sunt chiar din Romania.

Cei 300 de milioane de euro vor inchide o ancheta a procurorilor francezi privind practicile subsidiarei sale din Elvetia, care a fost acuzata ca si-a ajutat clientii, inclusiv din Romania, sa evite plata taxelor. Ancheta a pornit acum doi ani, de la dezvaluirile din dosarul Swiss Leaks, publicat in 2015 de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ). ICIJ a facut publice si celebrele Panama Papers si Paradise Papers, anchete cu privire la averile din paradisurile fiscale ale politicienilor si oamenilor de afaceri din intreaga lume. Swiss Leaks aduce informatii despre conturile a mai bine de 100.000 de clienti HSBC care ar fi evitat sa plateasca taxe pentru depozite de 1,3 miliarde de dolari. Printre acestia se pare ca ar exista si 220 cetateni romani sau indivizi care au legaturi cu Romania. In privinta Frantei, subsidiara elvetiana a HSBC, HSBC Private Bank, a fost acuzata ca a ajutat clienti din Hexagon sa ascunda de fisc cel putin 1,67 miliarde de euro. Plata amenzii de 300 milioane de euro va duce la incheierea investigatiei impotriva HSBC in Franta. Acordul este primul elaborat in baza unei proceduri noi introdusa in Franta, ce permite companiilor sa negocieze plata unei amenzi pentru a evita o actiune in justitie. Grupul britanic HSBC detine cea mai mare banca din Europa dupa active. Banca a fost infiintata in anul 1865 incepandu-si activitatea in Hong Kong si Shanghai. Cu sediul in Londra, HSBC Bank si- a extins afacerea in toata lumea avand subsidiare in mai mult de 83 de tari in care lucreaza peste 300.000 de angajati. In 2008, HSBC s-a clasat in topul efectuat de catre revista Forbes, fiind considerata cea mai mare companie din lume.