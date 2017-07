Cum sa-ti faci succesiunea gratuit

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a alocat pentru acest an un buget de 1,2 mil. euro pentru plata succesiunilor derulate prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara, care urmareste cadastrarea gratuita a tuturor imobilelor din Romania pana in 2023. Peste 21.000 de romani isi pot face succesiunea gratuit in acest an, potrivit calculelor agentiei.

In 2016, ANCPI a semnat un protocol de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania prin care s-a stabilit decontarea a 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni in vederea platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, daca acestea sunt derulate prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara . ANCPI a anuntat ca, pentru anul 2017, a alocat circa 96,1 mil. euro pentru inregistrarea gratuita a unui numar maxim de 7.372.500 de imobile. In acest buget intra si sumele decontate notarilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor. Primariile pot solicita, incepand din vara anului trecut, finantare pentru realizarea gratuita a cadastrului general. In acest scop, fiecare localitate va putea primi in acest an pana la 150.000 lei, cu 15.000 de lei in plus fata de suma alocata in 2016. Data limita pana la care primarii pot incheia contracte de finatare cu oficiile de cadastru pentru a primi banii este 24 iulie. Pasul urmator este incheierea contractelor dintre primarii si firmele autorizate sa execute lucrari de cadastru.